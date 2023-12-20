Путин назвал Россию одним из лидеров мирового большинства

"И в 1990-х годах, и уже в XXI веке представители Совета Федерации, Госдумы, коллеги из регионов, муниципальных представительных органов власти своей смелой, активной, профессиональной, хочу это подчеркнуть, работой на международных площадках внесли большой вклад в возрождение, а затем и в постепенное, последовательное укрепление авторитета и влияния нашей страны, в продвижение суверенного курса России как одного из лидеров мирового большинства, [одного из лидеров] объективного процесса строительства более справедливого многополярного мира", - сказал Путин.