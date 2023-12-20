Захарова описала отношения США и ЕС по Украине фразой «вор у вора дубинку украл»

"Это можно охарактеризовать одной фразой: вор у вора дубинку украл. Это про то, чем занимаются Брюссель, Вашингтон и Лондон. Вашингтон цинично пытается переложить на Европейский союз многомиллиардные расходы на продолжение развязываемого украинского кризиса, а по сути заставить простых европейцев раскошелиться на содержание погрязшего в коррупции и убийствах режима [президента Украины Владимира] Зеленского", - сказала Захарова. ТАСС