Ситуация на поле боя для украинских войск "неутешительная и однозначная", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ситуация на поле боя для украинских неонацистов неутешительная и однозначная", - сказала она на брифинге.

Украинская армия с 4 июня предпринимала безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, наступление так и не принесло Киеву значимых результатов. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не достигло результатов.