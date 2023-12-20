Лавров заявил о продолжении усилий России по решению ближневосточного конфликта

Россия продолжает прилагать усилия для перевода палестино-израильского конфликта в дипломатическое русло. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Российско-арабского форума сотрудничества.

В координации с нашими партнерами, прежде всего - арабскими, мы продолжаем прилагать усилия в интересах долгосрочной стабилизации обстановки и перевода работы по урегулированию [палестино-израильского] конфликта в политико-дипломатическую плоскость, - сказал Лавров. - Принципиальная позиция России совпадает с линией арабских стран, которые подтвердили приверженность решению кризиса с опорой на общепризнанную международно-правовую базу в ходе саммита Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества в Эр-Рияде 11 ноября".

Он добавил, что вспышки насилия в регионе будут повторяться, пока палестинский народ не реализует право на создание "своего независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме".