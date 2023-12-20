В Марокко заинтересованы в сближении с РФ в целях мирного решения проблем в регионе

Марокко заинтересовано в сближении с Россией в сферах политики и экономики в целях мирного решения проблем в регионе. Об этом заявил глава МИД Марокко Насер Бурита, открывая в Марракеше VI сессию Российско-арабского форума сотрудничества на уровне министров иностранных дел.

"Мы заинтересованы в сближении с Россией в сферах политики, экономики, в гуманитарной области в целях мирного решения проблем в регионе", - подчеркнул Бурита.

"Марокко считает проведение форума в Марракеше продолжением своих отношений с Россией, которые характеризуются стратегическим партнерством. После визитов короля Мухаммеда VI в Россию в 2002 и 2016 годах наши отношения пережили качественный скачок, что создало новую основу для наших двусторонних отношений", - отметил он.