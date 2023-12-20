Песков назвал абсурдным процессом поиск Киевом формулы мира без участия РФ

Поиск формулы мира по Украине без участия России является абсурдным процессом, который не имеет потенциала на результат. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он призвал "раскрыть глаза и посмотреть на факты", отметив, что эту формулу пытаются искать без участия России. Вместе с тем он указал на то, что в Кремле в настоящее время считают тему переговоров с Украиной неактуальной. Это связано с тем, отметил пресс-секретарь президента РФ, что для этих переговоров нет никакого базиса и фундамента. Днем ранее похожее заявление сделал и украинский лидер Владимир Зеленский. Вопрос мирных переговоров с Россией для Украины на данный момент не актуален, считает он. Украинский президент добавил, что сейчас Киев ведет работу над своей "формулой мира". По готовности соответствующего документа и при поддержке его со стороны других государств, данную идею передадут представителям РФ, уточнил Зеленский.

Песков назвал абсурдным процессом поиск Киевом формулы мира без участия РФ
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