Путину предложили новые меры поддержки участников СВО

Группа по СВО направила президенту РФ Владимиру Путину очередной доклад, в нем предложены новые меры поддержки российских бойцов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель группы, первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

По его словам, группа предложила проработать и утвердить порядок получения медпомощи для ветеранов и инвалидов боевых действий вне очереди, включая предварительную запись на прием. Он уточнил, что сейчас право на внеочередное медобслуживание по закону у участников СВО есть, но из-за отсутствия конкретики «ветераны попадают к врачам на общих условиях».