Президентские выборы в России впервые пройдут с использованием онлайн-голосования
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) впервые пройдёт на президентских выборах в России. Решение было принято в ходе заседания Центральной избирательной комиссии.
Об этом информирует ТАСС.
«Решение принято», — объявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
В частности ДЭГ будет применяться в том числе в Москве и Подмосковье, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Калининградской, Калужской, Курской, Липецкой, Мурманской, и Нижегородской областях.
Кроме того, проголосовать онлайн можно будет в Новгородской, Новосибирской, Оренбургской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Томской, Тульской, Челябинской и Ярославской областях.
Также нововведение будет применяться в Карелии, Чувашии, Республике Крым и городе Севастополь, Алтайском, Камчатском и Пермском краях и в Ненецком Автономном округе.
Ранее Памфилова заявила, что заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах президента России поступили от 28 субъектов страны.
20 декабря Центризбирком России зарегистрировал группу избирателей в поддержку кандидатуры российского президента Владимира Путина на выборах в марте 2024 года.