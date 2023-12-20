Песков отметил, что поиск формулы мира по Украине без РФ - абсурдный процесс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдным процессом, не имеющим потенциала на результат, поиск формулы мира по Украине без участия России.

Песков отметил, что поиск формулы мира по Украине без РФ - абсурдный процесс
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"Вот эта "формула мира", которая упоминалась и упоминается часто, знаете, здесь просто нужно раскрыть глаза и посмотреть на факты: формулу мира пытаются искать без участия России. По меньшей мере, это является абсурдным процессом. А если серьезно, то, конечно, это является процессом, который не имеет потенциала на какие-то результаты", - сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей пресс-конференции заявил, что вопрос о переговорах с РФ сейчас является неактуальным, но у Киева есть "формула мира".

"Мы действительно считаем, что тема переговоров сейчас не актуальна, и мы неоднократно повторяли, что для этих переговоров нет никакого базиса, никакого фундамента, нет никаких предпосылок для таких переговоров", - указал представитель Кремля.

Он отметил, что для переговоров нет предпосылок с тех пор, как Киев по наставлению Лондона покинул стол переговоров. "Еще меньше этих предпосылок стало после того, как Украина фактически законодательно запретила какие-либо переговоры с российской стороной", - добавил Песков.

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