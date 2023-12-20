Песков отметил, что поиск формулы мира по Украине без РФ - абсурдный процесс

"Вот эта "формула мира", которая упоминалась и упоминается часто, знаете, здесь просто нужно раскрыть глаза и посмотреть на факты: формулу мира пытаются искать без участия России. По меньшей мере, это является абсурдным процессом. А если серьезно, то, конечно, это является процессом, который не имеет потенциала на какие-то результаты", - сказал представитель Кремля журналистам.