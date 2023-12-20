Принятие Генассамблеей ООН резолюции России по борьбе с героизацией нацизма стало хорошей новостью. Об этом 20 декабря сообщил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Голосование за документ состоялось накануне. Резолюцию Москвы поддержали 118 стран, в том числе Китай, Бразилия и Израиль. Против выступили 49 государств, среди которых — Украина, США, Германия и Япония. Документ решительно осуждает героизацию и пропаганду нацизма и приветствует сохранение исторической правды.

«Это очень хорошая новость, и мы приветствуем тех, кто присоединился к этому», — цитирует ТАСС представителя Кремля.