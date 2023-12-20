Песков: для переговоров с Украиной еще нет нужного фундамента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами заявил, что вопрос переговоров с Украиной неактуален. Так он ответил на заявление Владимира Зелинского, который сказал, что что переговоры с РФ неактуальны для Киева. По словам Пескова, для переговорного процесса еще нет базиса, фундамента. "С тех пор как по настоянию Великобритании Украина покинула стол переговоров — после этого нет никаких предпосылок для переговоров. Еще меньше их стало после того, как Украина фактически законодательно запретила переговоры с российской стороной", — отметил Песков. Он добавил, что "формула мира", которую предлагает Владимир Зеленский, не имеет потенциала на результаты. По его словам, здесь нужно сначала "раскрыть глаза" и обратить внимание на факт, что эту самую "формулу" пытаются формировать без участия России. Подобное Песков назвал абсурдным процессом. До этого Зеленский выразил уверенность в том, что США "не предадут" страну и продолжат оказывать ей финансовую поддержку.