ЦИК: 29 регионов смогут использовать онлайн-голосование на выборах президента

Центризбирком разрешил 29 регионам провести дистанционное электронное голосование на выборах президента РФ 15-17 марта 2024 года. Среди них те, кто уже знаком с форматом, и один новичок - Вологодская область.

"Предлагается провести дистанционное голосование в 29 субъектах. Потенциально участие в электронном голосовании могут осуществить около 38 млн избирателей", - сказала глава ЦИК Элла Памфилова на заседании в среду.

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Ранее опыт проведения ДЭГ получили 30 регионов, однако Оренбургская и Тульская область взвесили свои возможности и решили в этот раз голосовать только традиционным способом.

"Поступила непланируемая нами заявка из Вологодской области, где до настоящего времени ДЭГ не применялось, - рассказала Элла Памфилова. - Но у нас недавно совсем прошла супермасштабная тренировка, в процессе которой мы охватили огромный массив всех регионов. Вологодские избиратели проявили очень высокий интерес к такому виду голосования. Мы решили дать добро".

Таким образом, онлайн-голосование на выборах президента РФ 15-17 марта 2024 года проведут: Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский, Камчатский, Приморский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Ростовская, Псковская, Свердловская, Томская, Челябинская, Ярославская области, а также НАО и города федерального значения Севастополь и Москва.

Голосование пройдет на двух платформах - федеральной и московской. В первом случае понадобится подача заявления на участие в ДЭГ, в столице граждане могут выбрать формат волеизъявления уже в дни выборов, поскольку там используются электронные списки избирателей. Кроме того, жители регионов смогут проголосовать в Москве через электронные терминалы.