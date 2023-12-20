Журова высказалась об идеях по изъятию замороженных активов страны

«В любом случае это будут какие-то процессы, потому что как еще? Но я не понимаю, в каком суде это можно решать, они все ангажированы. Но как процесс это все равно должно быть. (...) Они же понимают, что у них нет юридических оснований такие вещи делать», — сказала она.