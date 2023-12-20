«Вспомните Жукова!»: Зюганов призвал «отсалютовать» Новый год

«Когда спрашивали, что больше всего повлияло на настрой людей, Жуков блестяще ответил. Он сказал, что это речь Сталина 3 июля 1941 года, когда он сказал, что война священная и отечественная; парад на Красной площади 7 ноября 1941 года, когда почти 30 тысяч воинов сразу ушли на фронт, фашисты стояли под Москвой. А также салют в честь Орла и Белгорода, первый салют Родины в честь наших доблестных воинов Красной армии. Поэтому я не вижу проблем, чтобы Новый год отсалютовать, тем более, что есть серьезные подвижки на фронте в нашу пользу», - заключил собеседник НСН.