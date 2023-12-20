«Вспомните Жукова!»: Зюганов призвал «отсалютовать» Новый год
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью НСН объяснил, почему праздничный новогодний салют в Москве следует обязательно провести.
По данным СМИ, более 20 регионов России отменили праздничные салюты на Новый год. Это не только приграничные с Украиной регионы, но и Новосибирск, Омск, Башкирия, Мурманская, Архангельская и Калининградская области. При этом в Москве и Санкт-Петербурге праздничный салют пока не отменяли.
«Новый год отменить невозможно, так же, как и восход Солнца. Все всегда связывают с этим праздником большие надежды. Нужно принимать решения сообразно местной обстановке, но салют в Новый год не помешает. Во время Великой Отечественной войны в 1943 году был коренной перелом, когда спасли тысячи голодавших ленинградцев, потом сражались за Сталинград и переломили хребет фашистскому зверю на орловско-курской дуге. После этого Сталин подписал приказ о Городах первого салюта. Салют в честь Орла и Белгорода звучал на всю страну в разгар войны», - сказал Зюганов.
Он напомнил, что, по мнению маршала Жукова, салют в честь Орла и Белгорода стал одним из главных событий, повлиявших на настрой людей во время Второй мировой войны.
«Когда спрашивали, что больше всего повлияло на настрой людей, Жуков блестяще ответил. Он сказал, что это речь Сталина 3 июля 1941 года, когда он сказал, что война священная и отечественная; парад на Красной площади 7 ноября 1941 года, когда почти 30 тысяч воинов сразу ушли на фронт, фашисты стояли под Москвой. А также салют в честь Орла и Белгорода, первый салют Родины в честь наших доблестных воинов Красной армии. Поэтому я не вижу проблем, чтобы Новый год отсалютовать, тем более, что есть серьезные подвижки на фронте в нашу пользу», - заключил собеседник НСН.