Захарова упрекнула Зеленского за отказ от русского языка

Президент Украины Владимир Зеленский во время выборов на Украине позиционировал себя как носитель русского языка, а теперь перестал говорить на нем, чтобы быть на одной волне с украинскими националистами. Такое мнение высказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

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Накануне журналист турецкого издания Anadolu на пресс-конференции задал Зеленскому вопрос о событиях в секторе Газа на русском языке, однако украинский лидер дал ответ на украинском.

По мнению Захаровой, на Украине национализм затмил все и фраза Зеленского рассчитана на приверженцев этой идеологии.

«Это такая стрела в сердце тех, кто заражен национализмом, — показать, что мы с вами одной крови, что я такой же, как и вы. Я тоже теперь уже дерусифицировался», — сказала дипломат.