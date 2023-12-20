В ГД заявили, что санкции против России погубят Евросоюз

«Евросоюз <...> настойчиво продолжает разрушать все благополучие, достигнутое упорным трудом предыдущих поколений своих граждан. Поэтому с каждым очередным пакетом санкций власти европейских стран не только теряют свое лицо и уважение у международного сообщества, но и вызывают раздражение и растущее недовольство собственных граждан», — поделился депутат.