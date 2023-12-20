Шеремет: Евросоюзу не протянуть и года в режиме антироссийских санкций

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Евросоюз едва ли протянет год, сохраняя санкционный курс против России. Об этом сообщает РИА Новости.

В ГД заявили, что санкции против России погубят Евросоюз
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Шеремет считает, что новый пакет санкций против России ускорит процесс экономического, политического и геополитического распада.

«Евросоюз <...> настойчиво продолжает разрушать все благополучие, достигнутое упорным трудом предыдущих поколений своих граждан. Поэтому с каждым очередным пакетом санкций власти европейских стран не только теряют свое лицо и уважение у международного сообщества, но и вызывают раздражение и растущее недовольство собственных граждан», — поделился депутат.

Он добавил, что все перечисленные аспекты приближают распад Евросоюза.

До этого немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявлял, что после победы России в вооруженном конфликте на Украине НАТО и Евросоюз начнут распадаться.

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