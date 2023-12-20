Россия и Китай подвели итоги торгового партнерства в 2023 году

Торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Пекина справилось с непростыми вызовами в 2023 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы кабмина России Михаила Мишустина во время переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином в Пекине.

По словам российского премьера, взаимный товарооборот РФ и КНР составил около 18 триллионов рублей или 1,5 триллиона китайских юаней.

Мишустин указал, что Россия дорожит прочными культурными и гуманитарными связями с Китаем, развитие прямых контактов между людьми будет способствовать укреплению дружбы российского и китайского народов.

Отмечается, что завершились Годы физкультуры и спорта, а в 2024-2025 годах пройдут перекрестные Года культуры. Также глава российского правительства поздравил китайскую сторону с 45-летием начала политики реформ и открытости, которое отмечается в эти дни в Китае.