В ЕC заявили, что санкции против РФ не отменят после завершения боев на Украине

Европейский союз не будет отменять санкции против России, даже если боевые действия на Украине завершатся, передает ТАСС, ссылаясь на дипломатический источник в миссии одной из стран ЕС в Брюсселе. "Даже если отмена санкций станет в каком-то виде частью соглашения о прекращении огня или условием подписания мирного соглашения, чем рано или поздно должен закончиться конфликт, выполнить это обязательство, вероятно, будет очень сложно", — сказал источник. Он указал, что в самой процедуре принятия санкционных решений заложена проблема. По словам источника, для введения рестрикций в действие, так и для абсолютно любого решения об их отмене или облегчении режима санкций в Совете ЕС должно быть принято единогласное решение. Достаточно, чтобы одна из 27 стран Евросоюза под любым предлогом отказалась поддержать отмену санкционных мер, и этот вопрос может быть отложен на неограниченное количество времени, продолжил источник. "Особенно если для этого будет моральная поддержка институтов ЕС (в лице Еврокомиссии, Европарламента и дипслужбы. — "Газета.Ru")", — добавил источник. Накануне в министерстве иностранных дел России объявили о введении ответных мер на 12-й пакет санкций ЕС. 19 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новый пакет санкций Евросоюза свидетельствует об исчерпании вариантов ограничений. 18 декабря стало известно, что Евросоюз включил 61 человека и 86 юрлиц в 12-й пакет санкций против России.

В ЕC заявили, что санкции против РФ не отменят после завершения боев на Украине
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