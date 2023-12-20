Гаврилов заявил об усилении "партий войны" в нейтральных странах Европы

В настоящее время в нейтральных европейских странах отмечается тенденция на усиление «партий войны», сообщает ТАСС со ссылкой на главу российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова.

«Как и во всех прочих странах, у нейтралов тоже есть свои "партии войны", которые усиливаются и ослабляются в зависимости от окружающей обстановки. Сейчас очевидна тенденция на усиление», — заявил дипломат.

По его словам, Финляндия, которая неоднократно заявляла о приверженности принципу нейтралитета, в итоге вступила в Североатлантический альянс. В настоящее время эта страна «чуть ли не сильнее прибалтов и поляков распространяет русофобию, перекрывает границу с нашей страной», заявил глава делегации РФ. Он также отметил, что Австрия и Швейцария, будучи нейтральными странами, такого не допускают, стараясь придерживаться нейтралитета, который закреплен в основных документах этих стран.\