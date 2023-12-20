Гаврилов заявил, что встреча ОБСЕ в Скопье показала невозможность изоляции России

"Скопье в первую очередь продемонстрировал невозможность изолировать нашу страну, выбросить ее из общеевропейского диалога по вопросам безопасности. Все крики на Западе о невозможности участия министра иностранных дел России Лаврова мгновенно затихли, как только встал вопрос о перспективном функционировании самой организации", - сказал дипломат.

По его словам, российская делегация "спокойно, но жестко" донесла свою позицию.

"В некоторых европейских СМИ даже не освещали тему СМИД ОБСЕ, чтобы у читателя не возникло вопроса о том, как представители "страны-агрессора" могут продолжать участие в европейском диалоге. Это еще раз демонстрирует заинтересованность западного конгломерата, несмотря на всю риторику и пропаганду, в участии нашей страны в обсуждении будущего общеевропейской безопасности", - добавил Гаврилов.