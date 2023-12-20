Гаврилов: Запад ввел военно-политический диалог в рамках ОБСЕ "в кому"

Страны Запада ввели диалог в военно-политическом измерении ОБСЕ в "искусственную кому". Об этом заявил в интервью ТАСС глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Нужно признать, что ситуация в военно-политическом измерении ОБСЕ стабильно тяжелая, с 2022 года коренных изменений не произошло. Западники ввели диалог по этому направлению в искусственную кому, отмечая, что конструктивного обсуждения до окончания кризиса на Украине не будет", - заявил дипломат.

Представители США и их союзников отмалчиваются в ответ на призывы РФ в предварительном порядке рассмотреть вопросы предотвращения военных инцидентов и уменьшения военной опасности, добавил Гаврилов.

По его словам, диалог по безопасности размывается за счет предложений провести обсуждения на такие темы, как влияние военных действий на ментальное здоровье или дезинформация.