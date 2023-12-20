Путин призвал пресекать попытки Запада дестабилизировать ситуацию в РФ

В России должны жестко пресекаться попытки дестабилизировать общественно-политическую жизнь со стороны спецслужб Запада, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление главы государства Владимира Путина.

Речь идет о возможном подрыве гражданского мира и межнационального согласия, вмешательстве во внутренние дела, нарушении суверенного, права граждан самим определять свое будущее. Об этом президент заявил в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности.

Также он указал, что Украина при поддержке западных стран встал на путь терроризма, «фактически государственного терроризма». По мнению российского лидера, в число методов Киева вошли диверсии против гражданских сооружений, топливной и энергетической инфраструктуры, а также теракты в отношении мирного населения.