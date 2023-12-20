Охрана российских границ требует повышенного внимания, заявил Путин
Охрана границ России, особенно вблизи линии боевого соприкосновения, требует повышенного внимания, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского лидера Владимира Путина.
Его слова прозвучали в обращении по случаю Дня работников органов безопасности РФ. Президент также попросил сотрудников органов безопасности оказывать необходимую помощь и поддержку жителям регионов на границе с Украиной.
Кроме того, по словам Путина, органы безопасности должны активнее бороться с угрозами в информационном пространстве, защищать государственной тайны, экономические интересы страны. Глава государства также указал на необходимость обеспечения надежной работы предприятий, которые решают оборонные и технологические задачи России.
Более активно, по словам Путина, нужно действовать и в борьбе с экстремизмом и коррупцией, с угрозами в информационном пространстве, защите государственной тайны, экономических интересов страны, обеспечении надежной работы российских компаний и предприятий.