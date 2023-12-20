В Госдуме предложили изменить правила маркировки материалов иноагентов

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил обязать иноагентов дублировать соответствующую маркировку в аудио- и видеоматериалах каждые 15 минут. Такое обращение он направил на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева, передает RT. Заявитель обратил внимание, что, согласно законодательству, иноагенты обязаны сопровождать маркировкой аудио- и видеозаписи только в начале. Однако люди, включившие запись, например, в середине, могут остаться без информирования, уверен Федоров. "В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения обязанности для иностранных агентов дублировать соответствующую маркировку в аудио- и аудиовизуальных материалах каждые 15 минут при продолжительности трансляции самого материала свыше данного времени, а также обязанности дублировать маркировку в конце трансляции независимо от ее продолжительности", – следует из текста письма. До этого в России предложили штрафовать не только иноагентов за публикации без маркировки, но и тех, кто распространяет их материалы без соответствующей сноски. Штраф за такое правонарушение предлагали закрепить на уровне от 300 до 500 тысяч рублей.