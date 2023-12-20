Руководство КПРФ рекомендовало выдвинуть в президенты Харитонова

В свою очередь пленум должен принять решение, кого предложить съезду — он состоится 23 декабря, пишет РБК со ссылкой на источники в партии.

Николаю Харитонову 75 лет. Он родился в селе Резино Усть-Тарского района Новосибирской области. Окончил сельскохозяйственный институт в 1972 году. С 1976-го по 1994-й был директором совхоза. В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР, членом фракции «Аграрный союз». Был одним из основателей и руководителей Аграрной партии России. В 2007 году вышел из неё и вступил в КПРФ.