Депутат призвал сделать музеи бесплатными в новогодние праздники

В новогодние праздники посещение музеев, кинотеатров, спортзалов и домов культуры должно быть бесплатным, заявил депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев. В разговоре с «Парламентской газетой» он подчеркнул, что этим вопросом необходимо заниматься на государственном уровне. По его словам, следует сделать 10 дней «открытых дверей» в культурных учреждениях.

Я сторонник, чтобы государство свою роль не снимало здесь. Кинотеатры, спортзалы, дома культуры, музеи — все должно быть бесплатно в эти десять дней. Мы можем себе это позволить. Дайте возможность людям развлекаться, не оставаться в квартире, — отметил парламентарий.

Депутат также уточнил, что новогодние праздники должны проходить в семейном кругу. Он призвал россиян больше гулять, отдыхать и общаться с родственниками и детьми. Хамзаев предупредил, что чрезмерное потребление алкоголя и переедание в эти дни негативно отражаются на здоровье людей. Кроме того, из-за спиртного увеличивается количество несчастных случаев.