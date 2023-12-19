Небензя заявил, что только США и Израиль выступают против прекращения огня в Газе

Только США и Израиль выступают против немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа, в то время как в остальном мире уже сложился консенсус насчет этого. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации, передает ТАСС.