Небензя заявил, что только США и Израиль выступают против прекращения огня в Газе
Только США и Израиль выступают против немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа, в то время как в остальном мире уже сложился консенсус насчет этого. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации, передает ТАСС.
Он указал, что Вашингтон заблокировал все предложенные проекты по гуманитарному прекращению огня. Вместо оказания содействия гражданским лицам, по словам Небензя, США снабжают Израиль всеми видами вооружения.
«В мире сложился консенсус насчет необходимости немедленного гуманитарного прекращения огня в Газе. Единственное государство, помимо Израиля, которое этому противится, противопоставляя себя всему международному сообществу, это Соединенные Штаты», — отметил он.
По мнению Небензя, политика США на Ближнем Востоке зашла в «стратегический тупик».