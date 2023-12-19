Новым заместителем главы Минцифры РФ стал Сергей Кучушев

Новым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ назначен Сергей Кучушев. Соответствующее решение приняло российское правительство, сообщается на сайте ведомства. В заявлении указано, что Кучушев более 13 лет работал в "Яндексе" в различных должностях. Более того, в период с января 2019 по июль 2020 годы. он занимал пост директора по связям с государственными органами в Ozon. Позже новый заместитель министра получил аналогичную должность в инвестиционном холдинге "Восток Инвестиции". Последний сотрудничает со знаковыми в стране IT-компаниями, включая SkyEng и Ozon. "Подписано распоряжение правительства о назначении на должность заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Сергея Александровича Кучушева", — говорится в публикации. Как уточнили в ведомстве, Кучушеву предстоит курировать выработку политики государства в области развития информационных технологий. В частности, ему поручат реализацию мер государственной поддержки при внедрении российского программного обеспечения (ПО) и разработку цифровой трансформации.