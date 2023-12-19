В Болгарии объяснили запрет на интервью с послом РФ

Гендиректор Болгарского национального радио Милен Митев объяснил отказ от трансляции интервью с послом России в Софии несоответствием редакционным стандартам, тем самым отвергнув обвинения в цензуре. Об этом сообщает «РИА Новости».

Напомним, что на прошлой неделе программный совет БНР запретил трансляцию интервью с послом РФ в Софии Элеонорой Митрофановой. Сегодня Совет по электронным СМИ пригласил Митева на встречу в связи с произошедшим, где он заявил, что для радио не существует «неправомочных собеседников» о чем свидетельствует сам факт интервью.