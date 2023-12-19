Путин заявил, что Россия пойдет до конца, защищая интересы страны
Президент России Владимир Путин считает наградой возможность работать на Родину, пообещал, что пойдет до конца, защищая интересы страны.
"Родина всем нам дала возможность и наградила нас с вами возможностью поработать на нашу страну. Это награда со стороны Родины для каждого из нас", - сказал глава государства, общаясь с военнослужащими, награжденными "Золотыми Звездами" Героев РФ. "Мы все с вами, и я в том числе, - все пойдем до конца, защищая интересы страны", - пообещал Путин.
Один из награжденных передал благодарность сослуживцев президенту за то, что он дает возможность проявить себя.
"И мы будем идти до конца в любой обстановке", - заверил Герой России.
Президент признался, что ему очень важно услышать эти слова "от тех людей, которые прямо там, на передке (в зоне специальной военной операции - прим. ТАСС) рискуют собой, своим здоровьем, не боятся ничего, идут вперед, людей за собой ведут".
"Это дорогого стоит", - считает Путин.
Президент еще раз поздравил девятерых военнослужащих, которым ранее вручил звезды Героев РФ. Среди тех, кто отличился во время специальной военной операции, - подполковник Сергей Ирхин, майор Андрей Митяшин, капитан Айнур Сафиуллин, старший лейтенант Роман Дебелый, лейтенант Темирлан Абуталимов, младший лейтенант Алексей Спесивцев, сержант Евгений Супаков, младший сержант Вячеслав Мацкевич, рядовой Евгений Кудинов.