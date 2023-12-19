"Родина всем нам дала возможность и наградила нас с вами возможностью поработать на нашу страну. Это награда со стороны Родины для каждого из нас", - сказал глава государства, общаясь с военнослужащими, награжденными "Золотыми Звездами" Героев РФ. "Мы все с вами, и я в том числе, - все пойдем до конца, защищая интересы страны", - пообещал Путин.