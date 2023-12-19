Путин: Россия пойдет до конца, защищая интересы страны

Об этом Путин заявил во время общения с военнослужащими, которые получили «Золотую Звезду» Героя России. По его словам, возможность работать на Родину уже является наградой.

«Родина всем нам дала возможность и наградила нас с вами возможностью поработать на нашу страну. Это награда со стороны Родины для каждого из нас», — заявил он.

Кроме того, во время общения с президентом один из военнослужащих поблагодарил Путина за предоставленную возможность проявить себя. По словам президента, ему было важно услышать эти слова от тех людей, «которые рискуют собой на передке, но ничего не боятся и идут вперёд».