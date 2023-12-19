Бортников заявил об усилении агентурной деятельности Киева в РФ

"С учетом тех процессов, которые идут на линии боевого соприкосновения, киевский режим начинает усиливать тайную борьбу, засылку агентуры, диверсантов, установление отношений с теми людьми, которые находятся на нашей территории для того, чтобы нанести нам вред, как говорится, в тылу", - сказал он. ТАСС

В ФСБ отмечают успех в вопросе выявления агентов и диверсантов противника. Работа ведется с учетом процессов на линии боевого соприкосновения, отметил Бортников. Lenta.ru