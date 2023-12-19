Путин: Россия не может бросить раненых, как временщики на Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не может «вести себя как временщики» на Украине, бросая своих раненых. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Путин сделал во время посещения выставки в министерстве обороны. В ходе этого визита президенту показали образцы российских вооружений, а также медицинские сумки и бронеавтомобили для эвакуации раненых из зоны боевых действий.
«Мы не можем так вести себя, как эти временщики на Украине, которые как раз оставляют раненых, в тех же Крынках, на произвол судьбы, бросают. За своих людей не считают», — заявил Путин.
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