Российский черный список пополнили представители ЕС

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что страна в ответ на 12-й пакет санкций Евросоюза приняла решение расширить список представителей стран ЕС, которым запрещен въезд в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

"В ответ на эти недружественные, нелегитимные, подрывающие международно-правовые прерогативы СБ ООН действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 года N 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что 12-й пакет санкций Евросоюза в отношении РФ свидетельствует об исчерпании областей, в отношении которых могут вводиться рестрикции. По его словам, "уже исчерпывается ресурс тех областей, где могут вводиться санкции".