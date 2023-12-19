Россия расширила список ограничений в ответ на новые европейские санкции

Россия расширила список представителей структур и стран Европейского союза, которым запрещен въезд на территорию РФ, в ответ на новый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД. В дипломатическом ведомстве расценивают введенный 12-й пакет санкций как недружественный, нелегитимный и подрывающий международные прерогативы Совбеза ООН шаг. Российским ограничениям подверглись представители различных силовых ведомств и фирм стран – участниц Евросоюза, а также жителей ЕС, которые могли оказывать военную помощь Украине и киевскому режиму. Речь идет о поставках военной техники, вооружений, а также сборе средств на нужды ВСУ, предоставлении разведывательных данных, услуг связи и логистики. Под российские санкции также подпали сотрудники структур Евросоюза, которые причастны к преследованию должностных лиц РФ за, по мнению западных стран, "незаконные аресты и вывоз людей из Украины". Кроме того, ограничения на въезд в РФ коснулись представителей ЕС, выступающих за конфискацию российских активов, поддерживающих введение санкций, а также занимающихся распространением фейковой информации о России. "Ограничения также распространены на участников ПАСЕ, проголосовавших 13 октября за резолюцию, которая нацелена на неприкрытое вмешательство во внутренние дела нашей страны и дискредитацию намеченных на 2024 год выборов президента России", – уточнили в пресс-службе МИД. 18 декабря Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций в отношении России. В него вошел запрет на импорт ювелирных алмазов из РФ. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, власти были готовы к тому, что ЕС введет санкции, поэтому уже были разработали варианты для обхода ограничительных мер. Общее число введенных санкций достигло 18 772, уточнил председатель ГД РФ Вячеслав Володин.