В ГД внесли проект о ВНЖ для подвергшихся преследованию за поддержку РФ

В Государственную думу внесли проект закона о выдаче вида на жительство (ВНЖ) в РФ иностранцам, подвергшимся уголовному преследованию за выражение позиции в поддержку России. Документ зарегистрирован в базе Госдумы.

Согласно нему, предлагается выдавать ВНЖ иностранному гражданину, который подвергся уголовному преследованию со стороны иностранного государства за выражение позиции в поддержку РФ, ее политики, а также народов, проживающих на территории РФ, в форме публичных заявлений или действий.

До этого депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов от партии "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) рассказал о том, что в Госдуме предлагают упростить получение вида на жительство (ВНЖ) иностранцам, которые преследуются за пророссийскую позицию у себя на родине. Он поддержал инициативу главы фракции Сергея Миронова о создании комиссии по помощи иностранцам с пророссийской позицией за рубежом.