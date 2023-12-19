Захарова назвала США бензоколонкой с денежным принтером

США активно качают нефть на продажу и с каждым месяцем показатели добычи бьют рекорды, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напоминает, что еще недавно американские и европейские политики называли Россию «страной-бензоколонкой». Но если посчитать долю углеводородов от общей суммы первых пяти статей национального экспорта США, то она составит почти 63%. Поэтому, с учетом американской специфики, она назвала США «бензоколонкой с интегрированным денежным принтером».