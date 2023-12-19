Захарова назвала США бензоколонкой с денежным принтером
США активно качают нефть на продажу и с каждым месяцем показатели добычи бьют рекорды, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напоминает, что еще недавно американские и европейские политики называли Россию «страной-бензоколонкой». Но если посчитать долю углеводородов от общей суммы первых пяти статей национального экспорта США, то она составит почти 63%. Поэтому, с учетом американской специфики, она назвала США «бензоколонкой с интегрированным денежным принтером».
США активно качают нефть на продажу, каждый месяц показатели добычи растут, бьют рекорды. Иначе американская экономика уже не вытягивает, даже с учетом «дутого доллара». И кто здесь страна-бензоколонка? Хотя согласна. У США конструкция посложнее: бензоколонка с интегрированным денежным принтером, — написала Захарова.
Дипломат подтверждает сказанное цифрами. Она отмечает, что нефть является главным экспортным товаром США. Она приносит $86 млрд. Далее идут нефтепродукты. А это ещё $83 млрд. На четвертом месте в экспортном списке — газ ($50 млрд). Авиа- и машиностроение «плетутся в хвосте», добавляет она.