Песков: Дата и место встречи Путина и Эрдогана согласовываются

Дата и место встречи президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджеп Тайипа Эрдогана пока не обозначены, так как эта информация еще находится на этапе утверждения, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Москва24

По словам представителя Кремля, где и когда состоится следующий контакт Путина и Эрдогана «пока не определили». Газета.Ru