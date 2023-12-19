Политолог рассказал, откажется ли Трамп от помощи Украине в случае избрания

Шансы на то, что экс-президент США Дональд Трамп снова займет эту должность, невелики, так как его могут вообще не допустить для участия в выборах, считает политолог Юрий Светов. По его мнению, даже в случае своего избрания Трамп продолжит основную линию США и не изменит кардинально подход к финансированию Украины.

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Разговоры о возможном отказе поддержки Киева Трампом политолог назвал "дележкой неубитого медведя".

"Трамп еще не выдвинулся, у него незакрытое уголовное дело. Также ему еще нужно выиграть выборы. Лично у меня большие сомнения, что его допустят до выборов, в том числе и Байдена", — цитирует Светова телеканал "360".

Обсуждение вопроса финансирования Украины и оборонного бюджета страны политолог считает внутренними разборками американских политиков. Планы Трампа в президентском кресле обсуждать пока рано, отметил он, напомнив, что в первый раз экс-президент также многое обещал изменить в политике Штатов, однако не сделал этого.

"Ситуация по отношению к нам не изменится. Основная линия идет на то, что Россия и Китай являются основными противниками, она заложена в доктрине США", — заключил эксперт.

Напомним, агентство Reuters написало, что Трам в случае победы на выборах планирует продвигать изоляционную внешнюю политику. И радикально изменить позицию Вашингтона по различным вопросам, в том числе касательно конфликта на Украине и торговых отношений с КНР.