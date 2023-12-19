Путин объяснил, что стало триггером конфликта на Украине

Страны Запада в 2014 году фактически развязали войну на Украине, заявил на коллегии Минобороны президент России Владимир Путин. По его словам, Москва была вынуждена постепенно втянуться в ситуацию, чтобы защитить людей.

Мы не делали ничего, но постепенно мы вынуждены были втянуться, чтобы людей защитить, чтобы их там всех просто не истребили. <...> Запад «по беспределу» вел себя по теме Украины после 2014 года и вынудил Россию отвечать, — подчеркнул Путин.

Вместе с тем глава государства обратил внимание на то, что все попытки Запада нанести России стратегическое поражение разрушились. Президент уточнил, что Москва не собирается отказываться от целей и задач специальной военной операции, а Киев несет тяжелые потери.