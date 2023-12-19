Путин заявил, что Запад "переиграл" Россию в ситуации вокруг Украины после 2014 года

ОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что Запад в каком-то смысле "переиграл" РФ в ситуации вокруг Украины после 2014 года. Такую оценку он дал, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"Но они (Запад - прим. ТАСС) не пошли на это (реализацию "Минска-2" - прим. ТАСС), они сразу же развязали там фактически войну, прямо в 2014 году. <…> Мы не делали ничего, но постепенно мы вынуждены были втянуться, чтобы людей защитить, чтобы их там всех не истребили. Вот что начало происходить", - рассказал глава российского государства.

"Запад, особенно там, за океаном, они с удовольствием за этим наблюдали. В этом смысле, если можно так сказать, они нас переиграли", - заметил Путин, добавив, что использование агрессивной позиции вынуждало Россию на ответные действия.