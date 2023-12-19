Путин рассказал о желании США разделить Россию на куски

До этого Владимир Путин рассказывал, что помимо желания развалить Россию, Запад хотел подчинить страну себе и использовать ресурсы. Он напомнил, как известный политический деятель в США предлагал разделить Россию на пять частей.

15 декабря Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций заявил, что принципы парламентаризма в России уходят корнями в Новгородское и другие вече в древней Руси. Также Путин во время пресс-конференции в Гостином дворе в Москве объяснил значение суверенитета для России. По его словам, существование такой страны как Россия без суверенитета невозможно. Российский лидер во время итоговой пресс-конференции также заявил, что европейцы в значительной степени утратили свой суверенитет.