НАТО "торчит у забора" России, хотя обещали не расширяться "ни на дюйм", заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии министерства обороны страны. ТАСС
«Хрена с два, вон, под забором у нас болтаются», — сказал президент России. Lenta.ru
По его словам, к российским границам переброшена авиатехника, увеличилась численность войск альянса в Восточной и Центральной Европе. Кроме Финляндии, в будущем планируется вступление в НАТО Швеции, что означает очередной этап приближения Альянса к границам РФ, добавил Путин. Москва24