НАТО "торчит у забора" России, хотя обещали не расширяться "ни на дюйм", заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии министерства обороны страны. ТАСС

«Хрена с два, вон, под забором у нас болтаются», — сказал президент России. Lenta.ru