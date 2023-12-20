Прилепин ответил на вопрос о политической карьере

Я являюсь военнослужащим, как только выздоровею и пройду комиссию — вернусь в строй. И, собственно, до конца СВО буду заниматься этой деятельностью, после этого можно подумать о политической карьере. Без всякого лукавства хочу сказать, что в данный момент это менее всего меня волнует. О чем вообще речь? У нас война, я хочу дойти до Киева. Это самое главное мое желание, — подчеркнул писатель.