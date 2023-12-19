Шойгу: Украина фактически является страной-банкротом

Украина на сегодняшний день является страной-банкротом. Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны России во вторник заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

Шойгу: Украина фактически является страной-банкротом
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По его словам, Украина по состоянию на сегодняшний день получила от внешних спонсоров 203 миллиарда долларов.

"Это на 30 миллиардов больше, чем ее ВВП (валовый внутренний продукт - прим. "РГ"). Фактически это страна-банкрот. Ведь значительная часть этих средств - кредиты, подлежащие возврату", - пояснил военачальник.

По данным министра обороны России, 54 страны заявили о военных поставках Украине. При этом реально вооружение и военная техника, отметил Сергей Шойгу, поступают киевскому режиму только из 15 государств.

За время СВО украинским военным поставлено 5 220 танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тысячи беспилотников различного назначения. Такие данные привел на коллеги Шойгу. Кроме того, Киев получил свыше 1300 артиллерийских систем, из них 494 гаубицы М777, Caezar, Paladin и Krab, 2 млн. 650 тысяч снарядов калибра 155 мм и 122 мм.

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