Шойгу: Украина фактически является страной-банкротом

Украина на сегодняшний день является страной-банкротом. Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны России во вторник заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

По его словам, Украина по состоянию на сегодняшний день получила от внешних спонсоров 203 миллиарда долларов.

"Это на 30 миллиардов больше, чем ее ВВП (валовый внутренний продукт - прим. "РГ"). Фактически это страна-банкрот. Ведь значительная часть этих средств - кредиты, подлежащие возврату", - пояснил военачальник.

По данным министра обороны России, 54 страны заявили о военных поставках Украине. При этом реально вооружение и военная техника, отметил Сергей Шойгу, поступают киевскому режиму только из 15 государств.