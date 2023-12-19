Шойгу: Украина фактически является страной-банкротом
Украина на сегодняшний день является страной-банкротом. Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны России во вторник заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.
По его словам, Украина по состоянию на сегодняшний день получила от внешних спонсоров 203 миллиарда долларов.
"Это на 30 миллиардов больше, чем ее ВВП (валовый внутренний продукт - прим. "РГ"). Фактически это страна-банкрот. Ведь значительная часть этих средств - кредиты, подлежащие возврату", - пояснил военачальник.
По данным министра обороны России, 54 страны заявили о военных поставках Украине. При этом реально вооружение и военная техника, отметил Сергей Шойгу, поступают киевскому режиму только из 15 государств.
За время СВО украинским военным поставлено 5 220 танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тысячи беспилотников различного назначения. Такие данные привел на коллеги Шойгу. Кроме того, Киев получил свыше 1300 артиллерийских систем, из них 494 гаубицы М777, Caezar, Paladin и Krab, 2 млн. 650 тысяч снарядов калибра 155 мм и 122 мм.