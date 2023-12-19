Замглавы полиции Украины Тышлек подал в отставку

Заместитель национальной полиции Украины Дмитрий Тышлек покинул должность из-за скандала с якобы российским гражданством супруги. Об этом пишет "РБК Украина". "Я принял решение написать рапорт об освобождении от должности заместителя председателя нацполиции по собственному желанию. Подал на подпись руководству", — заявил Тышлек журналистам. Он добавил, что дожидается результатов расследования по своему делу, которое сам же и инициировал, обратившись в государственное бюро расследований Украины. Предварительное расследование ситуации с Тышлеком продолжается с октября 2023 года, когда мужчину отстранили от выполнения обязанностей. Как сообщали украинские СМИ, жена Тышлека не избавилась от паспорта РФ, а сам он пользуется недвижимостью и машиной семьи партнера главаря ростовской ОПГ. Сам Тышлек считает, что факты его биографии были искажены. До этого сообщалось, что экс-президент Украины Петр Порошенко будет добиваться возбуждения уголовного дела из-за того, что его не выпустили из Украины в США.