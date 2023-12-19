Путин заявил о гибридной войне против России

Западные страны, снабжая Украину разведывательной информацией, направляя военных советников и вооружение, ведут против России гибридную войну. Об этом заявил президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны, передает ТАСС.

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"Запад продолжает вести против России гибридную войну, активно снабжает киевский режим развединформацией в режиме реального времени, направляет военных советников, передает современные системы вооружения, в том числе высокомобильные реактивные системы залпового огня, ракетные комплексы большой дальности, кассетные боеприпасы ...", - сказал Путин, отметив, что события 2023 года это подтвердили.

Он также добавил, что союзники Украины поставляют ей большое количество беспилотников, а также планируют передать ей