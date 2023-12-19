Путин обязал сдавать экзамен перед получением охотничьего билета в России

Теперь охотничий билет могут выдать лицам старше 16 лет, которые не признаны недееспособными и не имеют непогашенную или неснятую судимость. В тексте документа указано, что также важно учитывать, чтобы у человека не было лишения права на охоту и он прошел проверку знаний, входящих в охотминимум.