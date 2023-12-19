Путин: Запад снабжает Киев развединформацией

Страны Запада продолжают вести гибридную войну против России , заявил президент Владимир Путин на коллегии Минобороны 19 декабря, передает РИА Новости. По его словам, речь идет о передаче оружия Киеву и снабжении развединформацией в режиме реального времени.

Глава государства также отметил, что активность НАТО резко возросла, и к границам России переброшены значительные силы из США. При этом, подчеркнул Путин, агрессивный характер альянса уже не скрывается, в документах США прямо закреплены претензии на глобальное превосходство.