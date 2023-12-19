Путин ответил студенту из Екатеринбурга, почему богатые должны работать

На встрече с президентом России в Кремле отличился студент из Екатеринбурга по имени Сергей Харин: он спросил, зачем работать, если у тебя много денег?

Харин является учащимся Уральского железнодорожного техникума, а к Владимиру Путину он попал как лауреат профессиональной премии в своей дисциплине на национальном конкурсе «Профессионалы». Глава государства уделил будущим рабочим полтора часа своего президентского времени.

За это время очередь дошла и до уральского мастера: он рассказал, что был курьером еще на первом курсе, и неплохо заработал, чтобы оплатить учебу в престижном техникуме. Но у него остался нерешенным вопросом: когда будут заработаны все деньги, не придет ли пора успокоиться и почивать, так сказать, на капитале.

На это глава государство мудро ответил (на многочисленных примерах, которые ему известны), что богатые люди не прекращают увеличивать свое богатство, даже когда кажется, что пора бы и успокоиться. В интерпретации президента это говорит об их способности преодолевать трудности. Как это сделал студент Харин.

«Они вынимают своих отпрысков из зоны комфорта. Чтобы человек хотя бы сам карабкался куда-то», – поддержал студента Путин.